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Депутата Михаила Абдалкина оштрафовали на 150 тыс. рублей. Он слушал речь Путина с лапшой на ушах

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:42

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина на 150 тыс. рублей за то, что тот слушал речь Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Алексея Лапузина.

21 февраля Абдалкин выложил в соцсетях шуточный ролик, в котором он наблюдает за посланием президента. «Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлен», — прокомментировал политик.

Этот ролик суд посчитал дискредитацией Вооруженных сил России и осудил депутата по части первой статьи 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по этой статье — штраф в 200 тыс. рублей. Адвокат Абдалкина намерен обжаловать решение суда.

Ранее Самарская губернская дума объявила Михаилу Абдалкину «публичное порицание». Депутаты призвали исключить коллегу из партии КПРФ, а также обратились в прокуратуру.

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Владимир ПутинМихаил Абдалкин
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