Депутата Михаила Абдалкина оштрафовали на 150 тыс. рублей. Он слушал речь Путина с лапшой на ушах

Новокуйбышевский городской суд оштрафовал самарского депутата Михаила Абдалкина на 150 тыс. рублей за то, что тот слушал речь Владимира Путина с лапшой на ушах. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Алексея Лапузина.