Главный креативный директор Pixar Пит Доктер подтвердил в интервью Variety, что Вуди и Базз Лайтер вернутся в «Истории игрушек-5».
Финал четвертого фильма 2019 года подразумевал, что Вуди и Базз больше никогда не встретятся, так как Базз и другие игрушки уехали с Бонни, а Вуди остался с Бо Пип в парке аттракционов.
О разработке новой части культовой франшизы стало известно в феврале этого года. Тогда же Тим Аллен, который озвучивает Базза, в своих соцсетях намекнул на воссоединение героев.
«Скоро увидимся, Вуди, ты грустный странный человечек, я тебе сочувствую. И мы отправляемся к номеру пять! Бесконечность не предел!» — писал он тогда.
Доктер также напомнил, что сейчас Disney работает над «Головоломкой-2», релиз которой состоится 14 июня 2024 года. Помимо этого, студия разрабатывает мультфильмы «Холодное сердце-3» и «Зверополис-2».