Один из пассажиров пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь

Один из пассажиров частного батискафа «Титан», ирландский дайвер Рори Голден вышел на связь в фейсбуке* после сообщений о пропаже подводного судна. На это обратили внимание СМИ, Голден опубликовал пост в соцсети примерно за 14 часов до выхода этой заметки. После этого его страница в фейсбуке не обновлялась.
Голден написал, что он в порядке, поблагодарил всех, кто пытался с ним связаться, и призвал не спекулировать об их дальнейшей судьбе.
«Мы в ситуации, которая сейчас стала частью обширных поисково-спасательных усилий, предпринимаемых крупными ведомствами. На этом мы сейчас сосредоточены. Реакция и предложения помощи во всем мире действительно поражают и показывают реальную доброту людей в такой время. Наши возможности онлайн и интернета ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для координации усилий, которые предпринимаются, так что, пожалуйста, имейте в виду и это. Информация и обновления будут публиковаться по мере необходимости», — говорится в сообщении.
Рори Голден — первый ирландский дайвер, посетивший место крушения «Титаника» в 2000 году. Сейчас он погружался к лайнеру в пятый раз.
Связь с батискафом была потеряна в воскресенье, примерно через 1 час 45 минут после его погружения. На его борту пять человек, включая 58-летнего миллиардера Хэмиша Хардинга — главу компании Action Aviation, которая базируется в ОАЭ.
В Береговой охране США, которая проводит эвакуацию, заявляли в понедельник днем, что на судне есть запас кислорода, которого хватит на срок от 70 до 96 часов. Согласно сайту компании OceanGate, которая организовала спуск к Титанику, субмарина может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. Однако с момента ее погружения прошло уже более двух суток, а значит кислорода на ней может быть менее чем на 48 часов.
Новость дополняется.
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