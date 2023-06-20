Один из пассажиров пропавшего в Атлантике батискафа вышел на связь

В Береговой охране США, которая проводит эвакуацию, заявляли в понедельник днем, что на судне есть запас кислорода, которого хватит на срок от 70 до 96 часов. Согласно сайту компании OceanGate, которая организовала спуск к Титанику, субмарина может находиться под водой до 96 часов с пятью людьми, потребляющими кислород. Однако с момента ее погружения прошло уже более двух суток, а значит кислорода на ней может быть менее чем на 48 часов.