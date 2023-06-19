К пятой годовщине смерти XXXTentacion вышел его совместный трек с Lil Uzi Vert. 23 января, в день рождения XXXTentacion, акустическая баллада «I’m Not Human» появилась на SoundCloud, а теперь доступна на всех стримингах.
Давний соратник XXXTentacion Джон Каннингем отметил: «Когда я жил с Джа [Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой — настоящее имя артиста] во Флориде в 2018 году, мы проводили большую часть дней в его комнате. Я играл на гитаре, а он пел, и в тот день, когда он впервые спел „I’m Not Human“ под мою гитарную партию, мы посмотрели друг на друга и улыбнулись, осознав, что это нечто особенное. Мы прослушали его диктофонную запись и договорились закончить ее, но во время нескольких попыток записать вокал в студии, ощущения никогда не были прежними, и он всегда предпочитал оригинальную голосовую заметку, поэтому мы решили сохранить ее».
XXXTentacion был застрелен в возрасте 20 лет 19 июня в 2018 года в американском штате Флорида. Полицейские задержали четырех подозреваемых — Дедрика Уилльямса, Майкла Ботрайта, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена. Злоумышленники столкнулись с рэпером у магазина мотоциклов и потребовали у него отдать ценности. Когда он отказался, преступники выстрелили в него и забрали сумку с 50 тыс. долларов. XXXTentacion впал в кому и вскоре скончался.
В марте 2023 года троих нападавших на рэпера приговорили к пожизненным срокам. Одному из обвиняемых удалось избежать столь сурового наказания, поскольку он признал свою вину и дал показания против сообщников.
Последним прижизненным релизом рэпера стал альбом «?». Позднее свет увидели несколько посмертных работ, включая полноформатники «Skins» и «Bad Vibes Forever», а также клипы на композиции «Sad!» и «Moonlight».