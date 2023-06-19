Давний соратник XXXTentacion Джон Каннингем отметил: «Когда я жил с Джа [Джасей Дуэйн Рикардо Онфрой — настоящее имя артиста] во Флориде в 2018 году, мы проводили большую часть дней в его комнате. Я играл на гитаре, а он пел, и в тот день, когда он впервые спел „I’m Not Human“ под мою гитарную партию, мы посмотрели друг на друга и улыбнулись, осознав, что это нечто особенное. Мы прослушали его диктофонную запись и договорились закончить ее, но во время нескольких попыток записать вокал в студии, ощущения никогда не были прежними, и он всегда предпочитал оригинальную голосовую заметку, поэтому мы решили сохранить ее».