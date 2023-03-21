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Убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:16

Троих мужчин, обвиненных в убийстве американского рэпера Джасея Дуэйна Рикардо Онфроя, известного как XXXTentacion, приговорили к пожизненным срокам заключения. Об этом сообщил The Guardian.

28-летнего Майкла Боутрайта, 26-летнего Дедрика Уильямса и 24-летнего Трэйвона Ньюсома признали виновными в убийстве первой степени и вооруженном ограблении. Они украли у убитого XXXTentacion 50 тыс. долларов.

Ранее еще один фигурант дела, Роберт Аллен, признал свою вину в убийстве второй степени. Он заявил, что отговаривал остальных участников нападения от преступления, и дал показания против Боутрайта, Уильямса и Ньюсома.

Четверо мужчин напали на XXXTentacion в июне 2018 года. Они столкнулись с рэпером возле магазина мотоциклов в штате Флорида и решил ограбить его. Преступники потребовали, чтобы Онфрой отдал им свое имущество, а когда тот отказался, выстрелили в него. 20-летний XXXTentacion впал в кому и вскоре скончался.

Последним прижизненным релизом рэпера стал альбом «?». Позднее свет увидели несколько посмертных работ, включая полноформатники «Skins» и «Bad Vibes Forever», а также клипы на композиции «Sad!» и «Moonlight».

Подробности по теме
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