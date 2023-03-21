Убийц рэпера XXXTentacion приговорили к пожизненному заключению

Четверо мужчин напали на XXXTentacion в июне 2018 года. Они столкнулись с рэпером возле магазина мотоциклов в штате Флорида и решил ограбить его. Преступники потребовали, чтобы Онфрой отдал им свое имущество, а когда тот отказался, выстрелили в него. 20-летний XXXTentacion впал в кому и вскоре скончался.