Представьте, как бы выглядели дети персонажей из «Друзей» и не только. Midjourney уже сделал это

Нейросеть Midjourney создала изображений детей, которые могли бы быть у персонажей ситкома «Друзья». Результатами в своем инстаграме* поделился блогер и художник Джереми Померой.
Midjourney сгенерировал изображения семей Росса Геллера и Рейчел Грин (Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон), Моники Геллер и Чендлера Бинга (Кортни Кокс-Аркетт и Мэттью Перри), Фиби Буффе и Майка Ханнигана (Лиза Кудроу и Пол Радд), Джо Триббиани и Дженис (Мэтт Леблан и Мэгги Уилер). Нейросеть выполнила их в стиле семейный фотографий.
Росс и Рейчел. По сюжету сериала у них появляется дочь Эмма, которая на сгенерированной картинке выглядит уже подростком. Midjourney решила, что у героев вне кадра появилась еще одна дочь
Моника и Чендлер. Midjourney решил, что в их семье было бы четверо детей — два мальчика и две девочки. Можно заметить, что у младшего сына рука слишком велика для его возраста
В браке Фиби и Майка, который сложился под конец 10-го сезона «Друзей», появились две девочки со светлыми волосами
Ставший известным актером Джо к конце ситкома остался без пары, поэтому Midjourney сосватал вечного холостяка со странноватой Дженис, которая была в отношениях с Чендлером. У пары родились мальчик и девочка
До этого блогер Померой просил Midjourney сгенерировать семейные фотографии звездных пар, которые когда‑то разошлись: например, Дженнифер Энистон и Брэда Питта, Вайноны Райдер и Джонни Деппа, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона.
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Селена Гомеc и Джастин Бибер
Вайнонf Райдер и Джонни Депп
Мадонна и Майкл Джексон
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк
Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон
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