Реклама
Новости

Представьте, как бы выглядели дети персонажей из «Друзей» и не только. Midjourney уже сделал это

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:22

Нейросеть Midjourney создала изображений детей, которые могли бы быть у персонажей ситкома «Друзья». Результатами в своем инстаграме* поделился блогер и художник Джереми Померой.

Midjourney сгенерировал изображения семей Росса Геллера и Рейчел Грин (Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон), Моники Геллер и Чендлера Бинга (Кортни Кокс-Аркетт и Мэттью Перри), Фиби Буффе и Майка Ханнигана (Лиза Кудроу и Пол Радд), Джо Триббиани и Дженис (Мэтт Леблан и Мэгги Уилер). Нейросеть выполнила их в стиле семейный фотографий.

Росс и Рейчел. По сюжету сериала у них появляется дочь Эмма, которая на сгенерированной картинке выглядит уже подростком. Midjourney решила, что у героев вне кадра появилась еще одна дочь

© Из соцсетей Джереми Помероя
1 из 4

Моника и Чендлер. Midjourney решил, что в их семье было бы четверо детей — два мальчика и две девочки. Можно заметить, что у младшего сына рука слишком велика для его возраста

© Из соцсетей Джереми Помероя
2 из 4

В браке Фиби и Майка, который сложился под конец 10-го сезона «Друзей», появились две девочки со светлыми волосами

© Из соцсетей Джереми Помероя
3 из 4

Ставший известным актером Джо к конце ситкома остался без пары, поэтому Midjourney сосватал вечного холостяка со странноватой Дженис, которая была в отношениях с Чендлером. У пары родились мальчик и девочка

© Из соцсетей Джереми Помероя
4 из 4

До этого блогер Померой просил Midjourney сгенерировать семейные фотографии звездных пар, которые когда‑то разошлись: например, Дженнифер Энистон и Брэда Питта, Вайноны Райдер и Джонни Деппа, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт

© Из соцсетей Джереми Помероя
1 из 6

Селена Гомеc и Джастин Бибер

© Из соцсетей Джереми Помероя
2 из 6

Вайнонf Райдер и Джонни Депп

© Из соцсетей Джереми Помероя
3 из 6

Мадонна и Майкл Джексон

© Из соцсетей Джереми Помероя
4 из 6

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк

© Из соцсетей Джереми Помероя
5 из 6

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

© Из соцсетей Джереми Помероя
6 из 6

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Подробности по теме
Как выглядели бы Гольяново, Чертаново и другие районы, будучи людьми? Показывает Королева Капотни
расскажите друзьям
люди
Брэд ПиттДженнифер ЭнистонБритни СпирсДжастин ТимберлейкДэвид Швиммер
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»