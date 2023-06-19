Реклама
Новости

Режиссерка Салли Поттер выпустила свой первый музыкальный клип

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:39

Британская режиссерка Салли Поттер выпустила клип на сингл «Black Mascara», который войдет в ее дебютный музыкальный альбом «Pink Bikini». Релиз пластинки состоится 14 июля.

В черно-белом видео Портер, отвернувшись от камеры, выполняет упражнения с обручем, пока на экране появляется ярко-красный текст песни.

Клип для режиссерки снял номинирванный на «Оскар» оператор Робби Райан («Фаворитка») вместе с небольшой группой выпускников Национальной школы кино и телевидения Великобритании.

«„Black Mascara“ была одной из самых ранних композиций, которые я написала для „Pink Bikini“, альбома песен, основанных на тоске по моим бурным подростковым годам», — сказала Поттер.

Постановщица называет пластинку «полуавтобиографической коллекцией песен». На ней будут композиции, основанные на опыте Поттер, когда она была молодой бунтаркой и активисткой в Лондоне 1960-х годов. В музыкальном оформлении «Pink Bikini» примет участие гитарист и один из основателей движения Rock in Opposition Фред Фрит. Он уже давно сотрудничает с Поттер, работая над музыкой в ее фильмах.

Постановщица наиболее известна по работе над такими фильмами, как «Орландо» (экранизация романа Вирджинии Вулф с Тильдой Суинтон в главной роли) и «Бомба» с Эль Фэннинг. Поттер начала музыкальную карьеру еще до работы в кино. В 1970-х годах она входила в состав авангардной Feminist Improvising Group, которая много гастролировала по Европе.

Подробности по теме
Что снимает главная феминистка британского кино
расскажите друзьям
люди
Салли ПоттерРобби РайанФред ФритВирджиния Вулф
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»