Режиссерка Салли Поттер выпустила свой первый музыкальный клип

Британская режиссерка Салли Поттер выпустила клип на сингл «Black Mascara», который войдет в ее дебютный музыкальный альбом «Pink Bikini». Релиз пластинки состоится 14 июля.
В черно-белом видео Портер, отвернувшись от камеры, выполняет упражнения с обручем, пока на экране появляется ярко-красный текст песни.
Клип для режиссерки снял номинирванный на «Оскар» оператор Робби Райан («Фаворитка») вместе с небольшой группой выпускников Национальной школы кино и телевидения Великобритании.
«„Black Mascara“ была одной из самых ранних композиций, которые я написала для „Pink Bikini“, альбома песен, основанных на тоске по моим бурным подростковым годам», — сказала Поттер.
Постановщица называет пластинку «полуавтобиографической коллекцией песен». На ней будут композиции, основанные на опыте Поттер, когда она была молодой бунтаркой и активисткой в Лондоне 1960-х годов. В музыкальном оформлении «Pink Bikini» примет участие гитарист и один из основателей движения Rock in Opposition Фред Фрит. Он уже давно сотрудничает с Поттер, работая над музыкой в ее фильмах.
Постановщица наиболее известна по работе над такими фильмами, как «Орландо» (экранизация романа Вирджинии Вулф с Тильдой Суинтон в главной роли) и «Бомба» с Эль Фэннинг. Поттер начала музыкальную карьеру еще до работы в кино. В 1970-х годах она входила в состав авангардной Feminist Improvising Group, которая много гастролировала по Европе.