Режиссерка Салли Поттер выпустила свой первый музыкальный клип

Постановщица называет пластинку «полуавтобиографической коллекцией песен». На ней будут композиции, основанные на опыте Поттер, когда она была молодой бунтаркой и активисткой в Лондоне 1960-х годов. В музыкальном оформлении «Pink Bikini» примет участие гитарист и один из основателей движения Rock in Opposition Фред Фрит. Он уже давно сотрудничает с Поттер, работая над музыкой в ее фильмах.