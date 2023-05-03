Салли Поттер, снявшая «Орландо», выпустит свой первый музыкальный альбом

Британская режиссерка Салли Поттер планирует выпустить свой дебютный музыкальный альбом «Pink Bikini». Об этом сообщает Deadline.
Постановщица называет пластинку «полуавтобиографической коллекцией песен». На пластинке будут композиции, основанные на опыте Поттер, когда она была молодой бунтаркой и активисткой в Лондоне 60-х годов.
В музыкальном оформлении «Pink Bikini» примет участие гитарист и один из основателей движения Rock in Opposition Фред Фрит. Он уже давно сотрудничает с Поттер, работая над музыкой в ее фильмах. Релиз альбома режиссерки запланирован на 14 июля.
Поттер наиболее известна по работе над такими фильмами, как «Орландо» (экранизация романа Вирджинии Вулф с Тильдой Суинтон в главной роли) и «Бомба» с Эль Фэннинг.
Постановщица начала музыкальную карьеру еще до работы в кино. В 70-х годах она входила в состав авангардной Feminist Improvising Group, которая много гастролировала по Европе.