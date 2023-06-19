Минобороны РФ заявило, что США могут применить инфицированных комаров против российских военных

В Государственном департаменте США приводили аналогичные аргументы: «Заявления России абсурдны хотя бы потому, что, даже если бы подобные виды могли быть использованы в качестве оружия, невозможно было бы ограничить их пребывание территорией России, и поэтому они могли бы представлять угрозу для самой Украины и других стран в регионе».