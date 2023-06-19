Минобороны РФ заявило, что США могут применить инфицированных комаров против российских военных

США могут применить инфицированных комаров против Российской армии в Херсонской области, следует из брифинга Минобороны РФ.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что затопление Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС способно осложнить ситуацию с арбовирусными инфекциями. «После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила», — сказал он, утверждая, что подтопление было «спланировано киевским режимом».
По мнению Кириллова, «о высоком техническом уровне готовности США к применению инфицированных переносчиков» говорит патент на беспилотник, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров.
«При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией — например, такой как малярия. В описании к патенту подчеркивается, что зараженный военнослужащий не способен выполнять поставленные перед ним боевые задачи», — сказал генерал-майор.
Он также заявил, что из‑за миграции с территории Украины «инфицированных гриппом перелетных птиц уровень заболеваемости в Российской Федерации существенно повысился». «Если в 2015 году случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 года выявлено 45 вспышек, 21 регион признан неблагополучным», — добавил Кириллов.
Согласно американской базе патентов, человек, придумавший дрон с «боевыми комарами», С.Милл Калверт, также запатентовал вызывающую инсульт пулю, ездящий по рельсам вертолет, раскладное копье, запечатывающий глаза пистолет и подпорки для женской груди.
Существование патента на дрон с инфицированным комарами «не может свидетельствовать о том, что США разрабатывают или используют биологическое оружие, так как каждый желающий может запатентовать свое изобретение», отмечали в Stop Fake.
Россия предлагала Совбезу ООН принять резолюцию о расследовании возможной деятельности американских биолабораторий на Украине, однако за документ проголосовали лишь Москва и Пекин, и резолюция была отклонена.
Представитель Албании на заседании Совбеза поинтересовался, как зараженные комары проводили бы различие между русскими и украинцами, представительница США отметила, что мигрирующие птицы, которых якобы думали использовать для распространения вредоносных штаммов, как и Россия, не соблюдают суверенные границы государств.
В Государственном департаменте США приводили аналогичные аргументы: «Заявления России абсурдны хотя бы потому, что, даже если бы подобные виды могли быть использованы в качестве оружия, невозможно было бы ограничить их пребывание территорией России, и поэтому они могли бы представлять угрозу для самой Украины и других стран в регионе».
В Госдепе отмечали, что лаборатории общественного здравоохранения регулярно изучают виды перелетных птиц, чтобы оценивать переносимые животными патогены и бороться с ними.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что химоружия массового применения в стране не разрабатывалось. Он пояснял, что лаборатории на территории Украины остались еще со времен СССР, и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями.