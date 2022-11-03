Совбез ООН отклонил резолюцию России по расследованию биолабораторий на Украине

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о расследовании возможной деятельности американских биолабораторий на Украине, сообщает РБК. За документ проголосовали лишь Россия и Китай, против — Великобритания, США и Франция. Еще девять стран воздержались.
Для принятия резолюции необходимо девять голосов из 15, при этом никто из постоянных членов совбеза (Россия, КНР, США, Франция и Великобритания) не должен использовать право вето.
Россия предлагала создать комиссию из всех членов СБ ООН, чтобы расследовать, соблюдается ли Конвенция по биологическому оружию в контексте деятельности биологических лабораторий на Украине.
Россия утверждает, что на Украине при поддержке Минобороны США разрабатывается «этнически ориентированное» биологическое оружие, а исполнителями выступают частные компании — подрядчики американского военного ведомства.
Якобы рассматривалась возможность применять такое оружие при помощи мигрирующих птиц и летучих мышей. Представитель России Василий Небензя также говорил с трибуны ООН о выданном в США патенте на дрон, который может нести в себе комаров, зараженных опасными болезнями.
Согласно американской базе патентов, человек, придумавший дрон с «боевыми комарами», С. Милл Калверт, также запатентовал вызывающую инсульт пулю, ездящий по рельсам вертолет, раскладное копье, запечатывающий глаза пистолет и подпорки для женской груди.
Представитель Албании на заседании Совбеза поинтересовался, как зараженные комары проводили бы различие между русскими и украинцами, представительница США отметила, что мигрирующие птицы, которых якобы думали использовать для распространения вредоносных штаммов, как и Россия, не соблюдают суверенные границы государств.
Небензя был разочарован итогами голосования в Совбезе. По его мнению, «страны Запада попросту боятся создания комиссии», которая изучала бы подготовленные Москвой документы. Дипломат пообещал, что Россия продолжит изучать деятельность биолабораторий на Украине самостоятельно.