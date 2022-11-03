Совбез ООН отклонил резолюцию России по расследованию биолабораторий на Украине

Якобы рассматривалась возможность применять такое оружие при помощи мигрирующих птиц и летучих мышей. Представитель России Василий Небензя также говорил с трибуны ООН о выданном в США патенте на дрон, который может нести в себе комаров, зараженных опасными болезнями.