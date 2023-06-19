В Волге нашли тело Романа Свиргунова, утонувшего в реке вместе с братом, сооснователем Cream Soda

В акватории Волги нашли тело Романа Свиргунова, утонувшего в реке в Ярославской области в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.
Тело Свиргунова было обнаружено еще 17 июня на мелководье в деревне Новые Ченцы Некрасовского района Ярославской области. Он оставался последним, кто числился пропавшим без вести с момента происшествия 20 марта.
Весной в селе Диево-Городище сооснователь Cream Soda Дмитрий Свиргунов ушел под лед во время ночной прогулки с компанией друзей в Ярославской области. Вместе с ним в воду провалились его брат Роман Свиргунов и их друзья Аристарх Ухтомский, Валерия Дерман и Георгий Киселев.
Аристарх и Валерия смогли выбраться, но Аристарх скончался в машине скорой помощи. Братьев Свиргуновых и Георгия Киселева унесло бурным течением. Днем 20 марта тела Дмитрия Свиргунова и Георгия Киселева достали и опознали.