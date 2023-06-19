В Волге нашли тело Романа Свиргунова, утонувшего в реке вместе с братом, сооснователем Cream Soda

Весной в селе Диево-Городище сооснователь Cream Soda Дмитрий Свиргунов ушел под лед во время ночной прогулки с компанией друзей в Ярославской области. Вместе с ним в воду провалились его брат Роман Свиргунов и их друзья Аристарх Ухтомский, Валерия Дерман и Георгий Киселев.