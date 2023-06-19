Одним из тех, кто стал всерьез относится к взглядам Качинского, стал Генри Райт — жертва теракта Унабомбера 1987 года. Долгое время ему не было дела до манифеста, пока он не заметил стремительного развития технологий: «У нас есть проблемы с психическим здоровьем из‑за соцсетей или игр. Он [Качинский] как бы предостерег от этого. Он также говорил о ценности пребывания на природе — в это я верю на сто процентов».