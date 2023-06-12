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Стала известна причина смерти Унабомбера: он покончил жизнь самоубийством

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:51

Теодор Качинский, более известный как Унабомбер, покончил жизнь самоубийством в тюремной больнице. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на четыре источника.

Качинский страдал от рака и находился в тюремной больнице, в камере его обнаружили без сознания. Ему провели сердечно-легочную реанимацию, после чего доставили в больницу, где в субботу утром 10 июня он скончался.

Унабомбер сидел в тюрьме штата Колорадо с мая 1998 года, его приговорили к четырем пожизненным срокам и 30 годам. В период с 1978 по 1995 год рассылал бомбы по почте в авиакомпании, университеты и другие заведения. В результате трое человек погибли, еще 23 получили ранения. Всего он отправил 16 бомб.

В апреле 1995 года Качинский прислал письмо в газету The New York Times и потребовал опубликовать его. Он назвал это своим манифестом. В нем террорист выступал против современного уклада жизни, развития технологий и ущерба окружающей среде.

В апреле 1996 года власти нашли его в небольшой хижине из фанеры в штате Монтана. С собой у него имелись журналы, зашифрованный дневник, взрывчатые вещества и две готовые бомбы.

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