Стала известна причина смерти Унабомбера: он покончил жизнь самоубийством

Унабомбер сидел в тюрьме штата Колорадо с мая 1998 года, его приговорили к четырем пожизненным срокам и 30 годам. В период с 1978 по 1995 год рассылал бомбы по почте в авиакомпании, университеты и другие заведения. В результате трое человек погибли, еще 23 получили ранения. Всего он отправил 16 бомб.