Два концерта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб Z-активистов

Согласно заявлению движения, которое приводит Life, Красовицкий публично называл Россию токсичной и абъюзерской, а также пел песню «Без бою» украинской группы «Океан Эльзы» в знак протеста. Кроме этого группа покинула Россию после начала мобилизации и дала несколько концертов в Израиле. В 2014 году в интервью украинским СМИ он также рассказал, что не планирует концерты в Крыму, пока он остается российским.