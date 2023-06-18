Два концерта музыкантов «Animal ДжаZ» отменили после жалоб Z-активистов

Во Владивостоке и Хабаровске отменили концерты группы Zero People, сообщили организаторы в чатах в телеграме. Эта группа создана участниками «Animal ДжаZ» Александром Красовицким и Александром Заранкиным.
Отметим, что концерт в Хабаровске должен был пройти 15 июня. Также отменен концерт во Владивостоке (18.06). О том, что выступления не состоятся, стало известно лишь накануне.
В паблике «ВКонтакте» музыканты объяснили срыв лишь выступления в Хабаровске. «Концерт в Хабаровске не состоится по техническим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на встречу в следующем году!» — пишет представитель группы в одном из комментариев.
Отмены выступлений начались после обращения в Следственный комитет и Министерство культуры активистов движения «Зов народа». Они недовольны позицией Красовицкого по военной операции на территории Украины и потребовали признать группу иностранным агентом.
Согласно заявлению движения, которое приводит Life, Красовицкий публично называл Россию токсичной и абъюзерской, а также пел песню «Без бою» украинской группы «Океан Эльзы» в знак протеста. Кроме этого группа покинула Россию после начала мобилизации и дала несколько концертов в Израиле. В 2014 году в интервью украинским СМИ он также рассказал, что не планирует концерты в Крыму, пока он остается российским.
Кроме «Animal ДжаZ» в России продолжают отменять концерты Big Baby Tape. Только в июне рэпер потерял сразу четыре выступления после обращения к властям от главы «Лиги безопасного интернета».