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Глава Минпросвещения: серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Виктория Шанина
Сегодня в 15:08

Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом в интервью ТАСС сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться. На мой взгляд, это будет дополнительным стимулом», — сказал министр.

По его словам, инициатива уже прорабатывается в ведомстве. «К сентябрю мы эту работу завершим», — добавил Кравцов.

В конце мая Сергей Кравцов объявил, что со следующего учебного года (2023/2024) в российские школы вернут серебряные медали. В интервью ТАСС глава Минпросвещения уточнил, что их будут выдавать выпускникам, у которых одна или две четверки в аттестате.

С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.

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Сергей Кравцов
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