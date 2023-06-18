Глава Минпросвещения: серебряные медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Серебряные медали будут давать выпускникам дополнительные баллы к ЕГЭ. Об этом в интервью ТАСС сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться. На мой взгляд, это будет дополнительным стимулом», — сказал министр.
По его словам, инициатива уже прорабатывается в ведомстве. «К сентябрю мы эту работу завершим», — добавил Кравцов.
В конце мая Сергей Кравцов объявил, что со следующего учебного года (2023/2024) в российские школы вернут серебряные медали. В интервью ТАСС глава Минпросвещения уточнил, что их будут выдавать выпускникам, у которых одна или две четверки в аттестате.
С 2013/2014 учебного года серебряные медали на федеральном уровне в российских школах не вручаются. Тогда вступил в силу новый закон об образовании, который заменяет золотые и серебряные медали одной — «За особые успехи в учении». Тем не менее регионы могут сами устанавливать виды поощрений школьников, в том числе награждать серебряными медалями регионального уровня.