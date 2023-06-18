Истребители, зеленка и много дыма: смотрим ролик со съемок «Мятежной Луны» Зака Снайдера

Картина вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Она расскажет историю о группе солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить и спасти свой дом. Они сталкиваются с угрозой в лице армии тирана Балисария.