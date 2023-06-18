Истребители, зеленка и много дыма: смотрим ролик со съемок «Мятежной Луны» Зака Снайдера

На ежегодной презентации Tudum стриминговая платформа Netflix показала видео, на котором запечатлен процесс съемок научной фантастики «Мятежная Луна» Зака Снайдера.
В ролике можно увидеть операторские краны, дымовые шашки, хромакей, эпичные (не нарисованные графикой!) взрывы и самые разные декорации — от пшеничных полей до горящих деревень.
Съемки «Мятежной Луны» завершились в начале декабря 2022 года. А премьера запланирована на 22 декабря 2023-го.
Картина вдохновлена классическим фильмом Акиры Куросавы «Семь самураев» и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Она расскажет историю о группе солдат, которая состоит из повстанцев, крестьян и сирот войны, объединенных желанием отомстить и спасти свой дом. Они сталкиваются с угрозой в лице армии тирана Балисария.
Главной героиней стала Кора — девушка, которая и собирает эту команду. Она становится главной надеждой мирной колонии на выживание перед жестокой армией.
Главную роль сыграла София Бутелла («Уличные танцы-2», «Взрывная блондинка»). Также в фильме снялись Энтони Хопкинс, Чарли Ханнам, Джимон Хунсу и другие.
Снайдер выступает одновременно режиссером, сценаристом и одним из продюсеров картины. За сценарий также отвечают Курт Джонстад и Шей Хаттен.