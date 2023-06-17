АвтоВАЗ привлечет к производству машин россиян, приговоренных к принудительным работам

По его словам, развитию компании мешают не санкции и не отсутствие нужных технологий и комплектующих, а недостаток рабочей силы. Поэтому в следующем году АвтоВАЗ привлечет дополнительно около 4 тыс. человек на производство, из которых «сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни» работников будут из числа осужденных.