Реклама
Новости

АвтоВАЗ привлечет к производству машин россиян, приговоренных к принудительным работам

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:48

АвтоВАЗ намерен привлечь к производству автомобилей россиян, приговоренных к принудительным работам. Они будут работать на предприятии в Самарской области, рассказал РБК глава концерна Максим Соколов.

По его словам, развитию компании мешают не санкции и не отсутствие нужных технологий и комплектующих, а недостаток рабочей силы. Поэтому в следующем году АвтоВАЗ привлечет дополнительно около 4 тыс. человек на производство, из которых «сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни» работников будут из числа осужденных.

«Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще порядка 2,9 тыс. человек», — комментировали ранее в управлении ФСИН по Самарской области планы устройства в АвтоВАЗе приговоренных к принудительным работам. Концерн хочет увеличить объем выпуска Lada Vesta NG с января 2024 года — на 40%.

По данным ФСИН, из общего объема необходимых трудовых ресурсов до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам.

расскажите друзьям
теги
АвтовазФСИН
люди
Максим Соколов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»