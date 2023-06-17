АвтоВАЗ привлечет к производству машин россиян, приговоренных к принудительным работам

АвтоВАЗ намерен привлечь к производству автомобилей россиян, приговоренных к принудительным работам. Они будут работать на предприятии в Самарской области, рассказал РБК глава концерна Максим Соколов.
По его словам, развитию компании мешают не санкции и не отсутствие нужных технологий и комплектующих, а недостаток рабочей силы. Поэтому в следующем году АвтоВАЗ привлечет дополнительно около 4 тыс. человек на производство, из которых «сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни» работников будут из числа осужденных.
«Общий объем необходимых трудовых ресурсов к сентябрю 2023 года составит 1,1 тыс. человек, к январю 2024 года — еще порядка 2,9 тыс. человек», — комментировали ранее в управлении ФСИН по Самарской области планы устройства в АвтоВАЗе приговоренных к принудительным работам. Концерн хочет увеличить объем выпуска Lada Vesta NG с января 2024 года — на 40%.
По данным ФСИН, из общего объема необходимых трудовых ресурсов до 50% от общей потребности может быть закрыто осужденными к принудительным работам.