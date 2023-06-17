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Минцифры предложило запрет на сотрудничество рекламодателей с иноагентами, осужденными за фейки о ВС

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:20

Минцифры предложило запретить российским компания размещать рекламу у иностранных агентов, осужденных за так называемые фейки про армию РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

«Российские компании должны иметь законодательный запрет на размещение рекламы у иноагентов, которые имеют административку по фейкам о ВС РФ», — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

Еще одно предложение Минцифры — замораживание на спецсчетах денег, заработанных иноагентами на аудиовизуальных сервисах. «Сначала средства пойдут на спецсчет, а дальше лейблы будут показывать, какую часть планировалось перечислять непосредственно иноагентам», — пояснил он.

Накануне Минюст признал иноагентами режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга, экономиста Сергея Алексашенко, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия». К этому моменту в реестре иноагентов числится 621 физ- или юрлицо.

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Лев ШлосбергМаксут ШадаевВиталий МанскийСергей АлексашенкоСветлана Прокопьева
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