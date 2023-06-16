Режиссера Виталия Манского и фонд «Свободная Якутия» признали иноагентами

Министерство юстиции РФ дополнило список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Иноагентами признали режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга, экономиста Сергея Алексашенко, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».
По версии Минюста, Манский среди прочего выступал против военной операции на территории Украины и «отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией», ранее его объявляли в розыск. Ведомство отмечает, что ни одно из физлиц, кроме Парамоновой, не проживает в стране.
К этому моменту в реестре иноагентов числится 621 физ- или юрлицо.