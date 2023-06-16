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Режиссера Виталия Манского и фонд «Свободная Якутия» признали иноагентами

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:08

Министерство юстиции РФ дополнило список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Иноагентами признали режиссера Виталия Манского, политика Льва Шлосберга, экономиста Сергея Алексашенко, журналисток Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия».

По версии Минюста, Манский среди прочего выступал против военной операции на территории Украины и «отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией», ранее его объявляли в розыск. Ведомство отмечает, что ни одно из физлиц, кроме Парамоновой, не проживает в стране.

К этому моменту в реестре иноагентов числится 621 физ- или юрлицо.

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теги
Минюст России
люди
Виталий МанскийЛев ШлосбергСергей АлексашенкоСветлана Прокопьева
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