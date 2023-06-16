Режиссера Виталия Манского и фонд «Свободная Якутия» признали иноагентами

По версии Минюста, Манский среди прочего выступал против военной операции на территории Украины и «отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией», ранее его объявляли в розыск. Ведомство отмечает, что ни одно из физлиц, кроме Парамоновой, не проживает в стране.