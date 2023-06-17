В Бишкеке отменили концерт Моргенштерна* по требованию Минкультуры Кыргызстана

Выступление уфимского рэпера Алишера Моргенштерна* на фестивале Alga Fest не состоится из‑за требований Минкультуры Кыргызстана и парламента. Организаторы феста рассказали в своем инстаграме** о полученных угрозах, адресованных им и артисту.
«С недавнего времени волна активистов, выступающих против выступления исполнителя — Алишера Моргенштерна, инициировала и организовала акцию протеста. <…> Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше КР [парламенте Кыргызстана]. К сожалению нас вынудили отменить выступление Алишера», — объяснили организаторы.
По их словам, фестиваль уже понес «огромные потери».
Ранее кыргызстанское издание «Клооп» публиковало скриншот письма Минкультуры, где ведомство выступает против концерта Моргенштерна. Им поделились организаторы, но вскоре удалили.
Из документа следует, что треки рэпера «противоречат традициям и морально-этическим ценностям народа». Министерство сослалось на статью 9 закона «О Культуре», запрещающую «реализацию творческой деятельности, направленной на пропаганду войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной враждебности и порнографии».
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