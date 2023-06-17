В Бишкеке отменили концерт Моргенштерна* по требованию Минкультуры Кыргызстана

«С недавнего времени волна активистов, выступающих против выступления исполнителя — Алишера Моргенштерна, инициировала и организовала акцию протеста. <…> Сегодня волна протеста дошла и до Министерства культуры, а также этот вопрос был поднят и в Жогорку Кенеше КР [парламенте Кыргызстана]. К сожалению нас вынудили отменить выступление Алишера», — объяснили организаторы.