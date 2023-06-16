В российских городах пройдут показы «Личной жизни». Режиссер Кодзи Фукада поговорит со зрителями

В Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске одновременно пройдут специальные показы фильма «Личная жизнь» японского режиссера Кодзи Фукады. Создатель фильма примет участие в обсуждении картины, рассказали «Афише Daily» организаторы из творческого объединения Arthouse.
Показы состоятся 24 июня в культурном центре «Зотов» (Москва), «Ленфильме» (Петербург), кинотеатре «Победа» (Новосибирск) и «Ельцин-центре» (Екатеринбург). Начало запланировано на 13.00 по московскому времени.
Фукадо присоединится к зрителям по зуму из Токио. В онлайн-встрече также будут участвовать два переводчика (один — для зрителей, другой — для режиссера) и модератор, который будет озвучивать вопросы, которые зрители будут задавать в телеграме.
«Личная жизнь» покажет историю пары, Таэко и Дзиро, которая работает в социальной службе и воспитывает сына Кэйто. В их размеренную жизнь врываются призраки прошлого, после чего все вокруг героев начинает подвергаться испытаниям на прочность. Купить билеты на спецпоказы в своем городе можно тут, а трейлер — найти здесь.