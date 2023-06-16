В российских городах пройдут показы «Личной жизни». Режиссер Кодзи Фукада поговорит со зрителями

«Личная жизнь» покажет историю пары, Таэко и Дзиро, которая работает в социальной службе и воспитывает сына Кэйто. В их размеренную жизнь врываются призраки прошлого, после чего все вокруг героев начинает подвергаться испытаниям на прочность. Купить билеты на спецпоказы в своем городе можно тут, а трейлер — найти здесь.