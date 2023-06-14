В сети появился трейлер японского фильма «Личная жизнь». Он выйдет в прокат 29 июня

С 29 июня в российский кинопрокат выйдет фильм «Личная жизнь» японского режиссера Кодзи Фукады. Премьера ленты в России состоится в московском кинотеатре «Художественный» 22 июня, в 20.00.
Зрители узнают историю пары Таэко и Джиро, которая работает в социальной службе и воспитывает сына Кеито. В их размеренную жизнь врываются призраки прошлого, после чего все вокруг героев начинает подвергаться испытаниям на прочность.
Идея фильма родилась у Фукады после прослушивания песни Акико Яно. В результате режиссер, известный как автор «Фисгармонии», создал трогательную мелодраму о конфликте ценностей и горьком молчании.
Впервые «Личную жизнь» показали на Венецианском кинофестивале: картина претендовала на «Золотого льва». В ней можно увидеть, как Фукада изучал материю любви и ввел в повествование язык жестов.
В фильме снялись Фумино Кимура («Любовь для начинающих», «Маленький дом»), Кэнто Нагаяма («Соломенный щит») и Тэтта Симада, а также Томоро Тагучи («Бегун-пуля», «Эйден и Тити») и Уин Морисаки («Первому игроку приготовиться»).
Музыку к «Личной жизни» написал Оливье Гуэнар («Мустанг», «Зов волка», «Персональный покупатель»). Купить билеты на показы ленты можно на «Афише».