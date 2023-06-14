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В сети появился трейлер японского фильма «Личная жизнь». Он выйдет в прокат 29 июня

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:02

С 29 июня в российский кинопрокат выйдет фильм «Личная жизнь» японского режиссера Кодзи Фукады. Премьера ленты в России состоится в московском кинотеатре «Художественный» 22 июня, в 20.00.

Зрители узнают историю пары Таэко и Джиро, которая работает в социальной службе и воспитывает сына Кеито. В их размеренную жизнь врываются призраки прошлого, после чего все вокруг героев начинает подвергаться испытаниям на прочность.

Идея фильма родилась у Фукады после прослушивания песни Акико Яно. В результате режиссер, известный как автор «Фисгармонии», создал трогательную мелодраму о конфликте ценностей и горьком молчании.

Впервые «Личную жизнь» показали на Венецианском кинофестивале: картина претендовала на «Золотого льва». В ней можно увидеть, как Фукада изучал материю любви и ввел в повествование язык жестов.

«Режиссер Кодзи Фукада входит в число японских авторов, которые мыслят на интернациональном уровне. Для своих первых двух фильмов он даже использовал названия „Hospitalité“ („Гостеприимство“) и „Au revoir l’été“ („Сакуко на берегу“), чтобы подчеркнуть влияние французского кино, особенно работ Эрика Ромера. Фукада обладает удивительной способностью создавать интимные и проникновенные фильмы, в которых он обращается к темам семьи, смерти и любви. Его работы отражают знакомые многим черты японского кино, такие как акцент на внутреннюю эмоциональность персонажей, минималистичный подход к сценарию и режиссуре, а также отсутствие яркой цветовой палитры».
Кира Голубева

В фильме снялись Фумино Кимура («Любовь для начинающих», «Маленький дом»), Кэнто Нагаяма («Соломенный щит») и Тэтта Симада, а также Томоро Тагучи («Бегун-пуля», «Эйден и Тити») и Уин Морисаки («Первому игроку приготовиться»).

Музыку к «Личной жизни» написал Оливье Гуэнар («Мустанг», «Зов волка», «Персональный покупатель»). Купить билеты на показы ленты можно на «Афише».

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