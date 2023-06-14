В сети появился трейлер японского фильма «Личная жизнь». Он выйдет в прокат 29 июня

«Режиссер Кодзи Фукада входит в число японских авторов, которые мыслят на интернациональном уровне. Для своих первых двух фильмов он даже использовал названия „Hospitalité“ („Гостеприимство“) и „Au revoir l’été“ („Сакуко на берегу“), чтобы подчеркнуть влияние французского кино, особенно работ Эрика Ромера. Фукада обладает удивительной способностью создавать интимные и проникновенные фильмы, в которых он обращается к темам семьи, смерти и любви. Его работы отражают знакомые многим черты японского кино, такие как акцент на внутреннюю эмоциональность персонажей, минималистичный подход к сценарию и режиссуре, а также отсутствие яркой цветовой палитры».

Кира Голубева