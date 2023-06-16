Эксперимент по онлайн-продаже российского вина перенесли на неопределенный срок

Госдума сняла с рассмотрения законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России». Об этом РИА «Новости» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов
Обсуждение документа перенесли на неопределенный срок. Что послужило причиной, не уточняется.
Неназванный собеседник агентства отметил, что перенос может быть связан с недовольством маркетплейсов, так как возможность продавать вино онлайн будет только у одного игрока рынка — «Почты России».
Дистанционная продажа алкогольной продукции в России запрещена с 2007 года. Однако в 2021 году Владимир Путин поручил провести эксперимент по продаже отечественного вина с помощью сайта «Почты России».
Предполагалось, что эксперимент стартует 1 ноября. Доставлять вино должны были на конкретный адрес или в почтовое отделение — не ранее, чем через 24 часа после заказа.