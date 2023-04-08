Правительство одобрило онлайн-торговлю вином через «Почту России»

Дистанционная продажа алкогольной продукции в РФ запрещена с 2007 года. Однако теперь власти страны стараются привлечь внимание россиян к отечественному вину. Так, в марте было объявлено, что вина из выращенного в стране винограда и соответствующие всем стандартам качества виноделия получат специальную марку с эмблемой «Вино России».