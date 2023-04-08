Правительство одобрило онлайн-торговлю вином через «Почту России»

Правительство РФ одобрило онлайн-торговлю российским вином через «Почту России». Продажи в качестве эксперимента должны начаться с 1 ноября.
В первое время доставку кабмин предлагает осуществлять по Москве и Московской области. Доставлять вино «Почта России» будет на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после заказа.
Чтобы получить заказ, нужно будет показать паспорт, а также подтвердить личность можно будет через Единую систему идентификации и аутентификации.
Дистанционная продажа алкогольной продукции в РФ запрещена с 2007 года. Однако теперь власти страны стараются привлечь внимание россиян к отечественному вину. Так, в марте было объявлено, что вина из выращенного в стране винограда и соответствующие всем стандартам качества виноделия получат специальную марку с эмблемой «Вино России».