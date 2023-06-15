Минюст включил 861 человека в закрытый реестр лиц, аффилированных с иноагентами

Понятие лица, аффилированного с иноагентами, впервые появилось в законе, подписанном Владимиром Путиным летом 2022 года. Приказ о создании списка таких лиц Минюст подписал в ноябре того же года. Данный реестр не публичный и ведется в «условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации», говорилось в приказе ведомства.