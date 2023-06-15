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Минюст включил 861 человека в закрытый реестр лиц, аффилированных с иноагентами

Семён Гудошников
Сегодня в 16:13

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко представил в Госдуме доклад о деятельности людей и организаций, признанных в России иностранными агентами. Документ опубликован в телеграм-канале думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.

В докладе сказано, что 1 декабря 2022 года Минюст начал вести единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, и к 31 декабря включил туда 861 человека. Их имена в документе не раскрываются.

В докладе утверждается, что деятельность большинства аффилированных с иноагентами людей «проявлялась в период подготовки и проведения выборов». Для их установления Минюст взаимодействовал с ЦИКом, региональными избиркомами, политическими партиями и кандидатами на выборах.

Проверки, отмечают в думской комиссии, были проведены в отношении более 76 тыс. кандидатов и позволили установить, что один из них имеет отношение к движению за права избирателей «Голос», признанного иноагентом.

Понятие лица, аффилированного с иноагентами, впервые появилось в законе, подписанном Владимиром Путиным летом 2022 года. Приказ о создании списка таких лиц Минюст подписал в ноябре того же года. Данный реестр не публичный и ведется в «условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации», говорилось в приказе ведомства.

В 2022 году Минюст России объявил иностранными агентами 188 человек и юридических лиц. Это на 42,6% больше, чем в 2021-м, когда в реестре появились 108 имен, говорится в докладе.

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ГосдумаМинюст России
люди
Владимир ПутинОлег Свириденко
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