Минюст включил 861 человека в закрытый реестр лиц, аффилированных с иноагентами

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко представил в Госдуме доклад о деятельности людей и организаций, признанных в России иностранными агентами. Документ опубликован в телеграм-канале думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ.
В докладе сказано, что 1 декабря 2022 года Минюст начал вести единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, и к 31 декабря включил туда 861 человека. Их имена в документе не раскрываются.
В докладе утверждается, что деятельность большинства аффилированных с иноагентами людей «проявлялась в период подготовки и проведения выборов». Для их установления Минюст взаимодействовал с ЦИКом, региональными избиркомами, политическими партиями и кандидатами на выборах.
Проверки, отмечают в думской комиссии, были проведены в отношении более 76 тыс. кандидатов и позволили установить, что один из них имеет отношение к движению за права избирателей «Голос», признанного иноагентом.
Понятие лица, аффилированного с иноагентами, впервые появилось в законе, подписанном Владимиром Путиным летом 2022 года. Приказ о создании списка таких лиц Минюст подписал в ноябре того же года. Данный реестр не публичный и ведется в «условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки информации», говорилось в приказе ведомства.
В 2022 году Минюст России объявил иностранными агентами 188 человек и юридических лиц. Это на 42,6% больше, чем в 2021-м, когда в реестре появились 108 имен, говорится в докладе.