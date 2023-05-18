Outline-2023 объявил первые имена лайнапа

Outline объявил первые имена лайнапа. В этом году фестиваль пройдет с 6 по 9 июля в новой постоянной локации в 90 километрах от Москвы, на берегу реки Дубны, сообщили организаторы «Афише Daily».
В первой волне заявлены артисты из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, США и Аргентины, а также ключевые представители крупнейших электронных комьюнити России. Среди зарубежных гостей — Atom™, Cabanne, Federico Molinari, Gaja, Gfrnd, Hell A, Melchior Productions Ltd, Merouj, Mick Wills, Rozen Tal, San Proper, Topper и Torn Hawk. Из отечественных на фестиваль заглянут Денис Казначеев, Hipushit, Лена Попова, «Мизинов-трио», OID, «Пойма», Рома Пташенко, Séxstasy, София Родина, «Труд», «Залпом» и Zots.
Артисты займут четыре из пяти сцен фестиваля: Main, концертную Sun, Dark Stage и легендарный танцпол Woods. Две развернуты под открытым небом, другие — в восстановленных брутальных зданиях в новой локации на берегу Дубны. Одно из строений архитектурного комплекса трансформировано в большое арт-пространство.
Билеты скоро появятся на портале «Афиша».