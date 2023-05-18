Outline-2023 объявил первые имена лайнапа

Артисты займут четыре из пяти сцен фестиваля: Main, концертную Sun, Dark Stage и легендарный танцпол Woods. Две развернуты под открытым небом, другие — в восстановленных брутальных зданиях в новой локации на берегу Дубны. Одно из строений архитектурного комплекса трансформировано в большое арт-пространство.