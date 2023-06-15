К касту сериала «Наклз» во вселенной кинофраншизы «Соник в кино» присоединились новые актеры. Об этом сообщает Variety.
В проекте примут участие Кэри Элвес («Пила»), Стокард Ченнинг («Бриолин»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), Пол Шир («Черный понедельник») и Роб Хьюбел («Гадкий Я»).
Ранее было объявлено, что Наклза вновь озвучит Идрис Эльба. Помимо него, в сериале задействованы Кид Кади, Эди Паттерсон, Джулиан Барратт, Элли Тейлор и другие.
Шоу расскажет о событиях, которые произошли, точнее произойдут, между фильмами «Соник-2 в кино» и «Соник-3 в кино». Мировая премьера последнего запланирована на 20 декабря 2024 года.
Дата выхода сериала «Наклз» пока не раскрывается. Съемки проекта стартовали в апреле этого года в Лондоне.
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