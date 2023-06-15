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Кристофер Ллойд присоединился к касту сериала «Наклз» — спин-оффа фильмов о ежике Сонике

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:52

К касту сериала «Наклз» во вселенной кинофраншизы «Соник в кино» присоединились новые актеры. Об этом сообщает Variety.

В проекте примут участие Кэри Элвес («Пила»), Стокард Ченнинг («Бриолин»), Кристофер Ллойд («Назад в будущее»), Пол Шир («Черный понедельник») и Роб Хьюбел («Гадкий Я»).

Ранее было объявлено, что Наклза вновь озвучит Идрис Эльба. Помимо него, в сериале задействованы Кид Кади, Эди Паттерсон, Джулиан Барратт, Элли Тейлор и другие.

Шоу расскажет о событиях, которые произошли, точнее произойдут, между фильмами «Соник-2 в кино» и «Соник-3 в кино». Мировая премьера последнего запланирована на 20 декабря 2024 года.

Дата выхода сериала «Наклз» пока не раскрывается. Съемки проекта стартовали в апреле этого года в Лондоне.

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