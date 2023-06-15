WhatsApp начал тестировать «кружочки» как в Telegram

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию отправки видеосообщений. Она появилась в последних бета-версиях приложения для Android и iOS, сообщает портал WABatInfo.
Функция копирует видеоосообщения из Telegram — это такие же «кружочки» длиной до 1 минуты, которые записываются в режиме реального времени.
Чтобы создать кружочек, нужно нажать на кнопку «микрофона». Если она превратится в «видеокамеру», то ее следует зажать, и запись короткого видеосообщения начнется.
Сейчас новый функционал доступен лишь для ограниченного числе бета-тестеров, но в ближайшие недели будет доступен для большего числа пользователей.
Неделю назад стало известно, что в WhatsApp появится еще одно нововведение, копирующее функционал Telegram. Речь идет о каналах, запуск которых запланирован на «ближайшие месяцы». Каналы, на которые подписан пользователь, будут отображаться в отдельной вкладке «Актуальное». История публикаций в публичных каналах будет храниться на серверах WhatApp не более 30 дней.