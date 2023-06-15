WhatsApp начал тестировать «кружочки» как в Telegram

Неделю назад стало известно, что в WhatsApp появится еще одно нововведение, копирующее функционал Telegram. Речь идет о каналах, запуск которых запланирован на «ближайшие месяцы». Каналы, на которые подписан пользователь, будут отображаться в отдельной вкладке «Актуальное». История публикаций в публичных каналах будет храниться на серверах WhatApp не более 30 дней.