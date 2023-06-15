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WhatsApp начал тестировать «кружочки» как в Telegram

Семён Гудошников
Сегодня в 10:00

Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию отправки видеосообщений. Она появилась в последних бета-версиях приложения для Android и iOS, сообщает портал WABatInfo.

Функция копирует видеоосообщения из Telegram — это такие же «кружочки» длиной до 1 минуты, которые записываются в режиме реального времени.

Чтобы создать кружочек, нужно нажать на кнопку «микрофона». Если она превратится в «видеокамеру», то ее следует зажать, и запись короткого видеосообщения начнется.

© wabetainfo.com

Сейчас новый функционал доступен лишь для ограниченного числе бета-тестеров, но в ближайшие недели будет доступен для большего числа пользователей.

Неделю назад стало известно, что в WhatsApp появится еще одно нововведение, копирующее функционал Telegram. Речь идет о каналах, запуск которых запланирован на «ближайшие месяцы». Каналы, на которые подписан пользователь, будут отображаться в отдельной вкладке «Актуальное». История публикаций в публичных каналах будет храниться на серверах WhatApp не более 30 дней.

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