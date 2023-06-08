WhatsApp запустит каналы. Администратор сможет запретить пересылку постов и скриншоты

В WhatsApp появятся каналы с администраторами, сообщается в блоге мессенджера. Для подписчиков канала будет доступен только режим просмотра.
Администраторы каналов смогут выкладывать сообщения, фотографии, ведеоролики, стикеры и опросы. Они также смогут создавать ограничения — скрыть страницу из поисковой выдачи, «определять, кому разрешено подписываться», запрещать пересылку постов и скриншоты контента.
Каналы, на которые подписан пользователь, будут отображаться в отдельной вкладке «Актуальное». Владельцы каналов и сами подписчики не будут видеть номера друг друга.
Публичные каналы не будут защищены сквозным шифрованием, но его могут добавить позднее. Храниться история публикаций будет не более 30 дней, со временем WhatsApp разрешит удалять ее с устройств подписчиков еще раньше.
Пока что WhatsApp тестирует каналы, а запуск планирует на «ближайшие месяцы». Разработчики рассказали о сотрудничестве с ведущими мировыми СМИ и организациям в Колумбии и Сингапуре, где каналы станут доступны в первую очередь.