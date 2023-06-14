Подбросившие наркотики журналисту Ивану Голунову экс-полицейские выйдут из колонии

Бывшие полицейские, осужденные за фальсификацию доказательств хранения наркотиков журналистом Иваном Голуновым, будут переведены из колонии на принудительные работы. Об этом сообщили «Ведомости».
Киропо-Чепецкий районный суд Кировской области удовлетворил ходатайства трех осужденных по делу. Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова отправят в исправительный центр ФСИН.
Голунов заявил изданию, что возражал только против смягчения наказания одного фигуранта дела — Романа Феофанова. Он также просил суд перевести его на принудительные работы.
«Феофанов не признал вины, не извинился, и в том числе потому, что я нахожусь на больничном из‑за травмы позвоночника», — пояснил Голунов, отметив, что травму диагностировали именно там, где его бил Феофанов.
Всего по делу о фальсификации доказательств осудили пятерых экс-правоохранителей. Мосгорсуд назначил им от 5 до 12 лет колонии общего ружима. После апелляции сроки наказания уменьшили.
Пятым и основным фигурантом стал бывший начальник отдела наркоконтроля УВФ по Западному округу Москвы Игорь Ляховец. Ляховец пока не отбыл срок, достаточный для подачи ходатайства о смене наказания. Планирует ли он подавать такое прошение, неизвестно.
В 2019 году журналиста Ивана Голунова задержали в связи с подозрением в сбыте и хранении наркотиков. После задержания пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала фотографии нарколаборатории якобы из квартиры Голунова. Снимки оказались ложными, это публично признали в МВД.
Главу пресс-службы главного управления МВД Москвы Юрия Титова после случившегося привлекли к дисциплинарной ответственности, а дело Голунова вскоре прекратили. Вскоре Титов ушел в отставку и стал главой пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в мэрии Москвы. В 2023 году он вернулся на работу в полицию.