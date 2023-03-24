Ушедший в отставку после дела Голунова пресс-секретарь ГУ МВД Москвы вернулся на службу

Бывший глава пресс-службы главного управления МВД Москвы Юрий Титов, ушедший в отставку после дела против журналиста Ивана Голунова в 2019 году, вернулся на работу в полицию. Об этом сообщило агентство «Москва».
Титова назначили замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ. В последние годы он работал в правительстве столицы — именно предложением о службе там в МВД объясняют его увольнение в 2019 году.
В ведомстве подчеркнули, что уход Титова не был связан с делом Ивана Голунова и скандалом с недостоверными публикациями о нем. По словам представителей МВД, Титов «вернулся в полицию в рамках законодательства».
В 2019 году журналиста Ивана Голунова задержали в связи с подозрением в сбыте и хранении наркотиков. После задержания пресс-служба ГУ МВД по Москве опубликовала фотографии нарколаборатории якобы из квартиры Голунова. Снимки оказались ложными, это публично признали в МВД.
Титова после случившегося привлекли к дисциплинарной ответственности, а дело Голунова вскоре прекратили. После ухода из полиции Титов стал главой пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции в мэрии Москвы.