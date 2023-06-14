Веста и Лукас Рики: в Москве назвали самые необычные имена новорожденных

Среди редких необычных женских имен она выделила Капитолину, Стеллу, так назвали по три девочки, Глафирой назвали двух новорожденных. По одной появились на свет Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика. Среди мужских имен встречались такие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест.