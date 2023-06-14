Веста и Лукас Рики: в Москве назвали самые необычные имена новорожденных

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева назвала самые необычные детские имена в Москве за первый квартал 2023 года. Ее слова передает ТАСС.
Среди редких необычных женских имен она выделила Капитолину, Стеллу, так назвали по три девочки, Глафирой назвали двух новорожденных. По одной появились на свет Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика. Среди мужских имен встречались такие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест.
По словам Ухневой, пятерка популярных имен в первом квартале 2023-го не изменилась. Среди девочек по-прежнему популярны имена София или Софья, Анна, Мария, Ева и Виктория, а среди мальчиков — Михаил, Александр, Максим, Марк и Лев.
В конце января стало известно, что в 2022 году в Москве зарегистрировали более 10 тыс. различных имен детей: 51,4% мужских и 48,6% женских. Среди необычных мужских имен встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон.
Девочек называли Лилией, Розой, Астрой, Лавандой, Акулиной, Николеттой, Забавой, Прасковьей, Джульеттой, Фелицией, Агриппиной, Венецией, Музой, Марселиной, Клеопатрой, Флорой, Тиффани и Бриллиантом.