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Урал, Троян и Лаванда: ЗАГС Москвы назвал самые необычные имена новорожденных в 2022 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:24

В Москве в 2022 году зарегистрировали более 10 тыс. различных имен детей: 51,4% мужских и 48,6% женских. Об этом рассказала начальник Управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

Среди необычных мужских имен встречались такие, как Урал, Агат, Зареслав, Елеазар, Феофан, Дионис, Корнелий, Феодосий, Авокадий, Троян, Лавр-Космос, Лев-Август и Марк-Леон.

Девочек называли Лилией, Розой, Астрой, Лавандой, Акулиной, Николеттой, Забавой, Прасковьей, Джульеттой, Фелицией, Агриппиной, Венецией, Музой, Марселиной, Клеопатрой, Флорой, Тиффани и Бриллиантом.

Самым популярным мужским именем стал Александр (2335 мальчиков), а женским — София (2762 девочки). Имя Александр является самым популярным уже 30 лет, только в 2012 году первую позицию заняло имя Артем.

В топ-3 мужских имен также вошли Михаил и Максим. Среди девочек второе место заняла Мария, а третье — Анна.

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