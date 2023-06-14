До «Дикой мяты» осталось два дня. Посмотрите, как фест готовится к открытию

Организаторы фестиваля «Дикая мята», который пройдет 16–18 июня в Тульской области, поделились с «Афишей Daily» фоторепортажем с мест. За два дня до старта на территории феста установлены сцены и бэкстейджы, заканчивается возведение партнерских площадок.
«Поле покошено и обработано от клещей, питьевые фонтанчики установлены, палаточные лагеря размечены, а фестивальная команда уже на поле. Как и обещали, парковка расширена и готова встречать гостей», — говорит генпродюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин.
В двухдневной программе фестиваля — более 100 выступлений на шести сценах. Кроме традиционных Sirena, Titana и «Веранда», появятся три новые площадки — «Дачный клуб „Тинькофф“», «Вашана-клуб» и детская сцена «Ариэль».
В течение двух дней на фесте выступят Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Alai Oli, «Нейромонах Феофан», Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Stigmata, Антоха МС, «Казускома» и многие другие. Чем заняться на фестивале, подробно мы писали здесь. А оставшиеся билеты ищите на «Афише».