До «Дикой мяты» осталось два дня. Посмотрите, как фест готовится к открытию

В течение двух дней на фесте выступят Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Alai Oli, «Нейромонах Феофан», Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Stigmata, Антоха МС, «Казускома» и многие другие. Чем заняться на фестивале, подробно мы писали здесь. А оставшиеся билеты ищите на «Афише».