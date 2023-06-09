Древнерусский рейв, бассейн и лекторий: что делать на фестивале «Дикая мята»

С 16 по 18 июня в Тульской области состоится крупнейший независимый музыкальный фестиваль «Дикая мята». Организаторы рассказали «Афише Daily», чем можно будет заняться на ивенте. Спойлер: для меломанов всех возрастов подготовили более 100 концертов, представления уличных театров, образовательные лекции, мастер-классы и самые разные зоны отдыха.
Концертные зоны и секретные выступления
В этом году гостей «Дикой мяты» ждет насыщенная музыкальная программа. Артисты выступят на трех основных фестивальных сценах — Sirena, Titana и «Веранда». Кроме того, запланированы секретные концерты в постоянно действующем клубе. Молодые таланты традиционно выступят на детской сцене «Ариэль», а на территории Bus & Bass можно будет потанцевать под диджей-сеты.
Так, на сцене Sirena выступит самая юная группа фестиваля «ZEчипсы» — она откроет ивент 16 июня большим шоу. Дальше гостей ждут концерты «Аффинажа», Wildways, Drummatix и Lumen. 17 июня на сцену выйдут Пол Пунш, Pangeo, Найк Борзов, Меги Гогитидзе, Zoloto, Green Apelsin, The Hatters и Леонид Агутин, а в финальный день — «Ермак!», «Казускома», «Слот», Jane Air, «Заточка» и «Нейромонах Феофан».
Сцену Titana 16 июня откроют River Bridge, «Ищикосьеву», DenDerty и «Сегодняможно», а в конце дня пройдут мистические шоу Sati Ethnica и Spokan Girls. На следующий день гости услышат Маяк, «Вереницу», Soltwine, Вассу Железнову, Хмырова, «Манго Буст», Антоху МС, «Собачий Lie», «Видеокассету твоих родителей», Palc, Alai Oli и Polnaluybvi. В воскресенье, 18 июня, гостей будут ждать «В чем дело?», Blizkey, «Ерёмы», «Пикчи!», Stigmata и «Приятели покойного».
На сцене «Веранда» будут выступать молодые и яркие музыканты, которые были отобраны на конкурсе. Свои треки исполнят «Мэнсон Флетчер», Gilead, «Ткани», Gokirtan, «Балакиръ», Mesch!, «Безобидный тип», Neklukva, Matanya, Hehehe, Black Lama, «Чемодан Гризли», «Индиалог», Moscow Klezmer Band, Otta-orchestra и «Внимание брусника!».
Концертный клуб откроет группа The Hatters. А потом все три дня на площадке будут проходить тайные концерты музыкантов.
Лекторий, бассейн и другие развлечения
На «Дикой мяте» можно будет отдохнуть в многочисленных лаунж-зонах, принять участие в партнерских конкурсах с призами, прослушать курс лекций, полетать на воздушном шаре, устроить командные соревнования по пляжному футболу и волейболу. В этом году также откроется бассейн — как для детей, так и для взрослых.
Будет работать пространство Green Age, где проведут уникальные практики, семинары, лекции, мастер-классы для тех, кто выбирает осознанный образ жизни. Там же будет работать спа и отдельный фуд-корт, пройдут уроки игры на хангах, чайные церемонии, трансформационные игры и многое другое.
А еще прямо на поле в зоне одного из партнеров можно будет зарегистрировать брак и отметить свадьбу. Гости, свадебная арка и сертификат о заключении брака — в комплекте.
Фуд-корт «Дикой мяты»
В этом году в меню — вок, гриль, паста, чуррос, перепечи, том-ям и многое другое. Организаторы установят более 50 точек питания, включая кафе и рестораны, фуд-траки с уличной едой и различными гастрономическими концепциями. Также все желающие смогут попробовать авторские блюда кафе «Наша Птичка — Есть и пить», шеф-поваром которого является продюсер фестиваля Андрей Клюкин.