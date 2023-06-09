Древнерусский рейв, бассейн и лекторий: что делать на фестивале «Дикая мята»

На «Дикой мяте» можно будет отдохнуть в многочисленных лаунж-зонах, принять участие в партнерских конкурсах с призами, прослушать курс лекций, полетать на воздушном шаре, устроить командные соревнования по пляжному футболу и волейболу. В этом году также откроется бассейн — как для детей, так и для взрослых.