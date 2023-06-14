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Второй сезон «Миротворца» с Джоном Синой выйдет не раньше нового «Супермена» Джеймса Ганна

Виктория Шанина
Сегодня в 16:13

В ближайшие годы создатели «Миротворца» снимут и выпустят второй сезон комедии с Джоном Синой в главной роли. Об этом новоиспеченный глава DC Films Джеймс Ганн сообщил на подкасте Inside of You с Майклом Розенбаумом.

Продолжение картины с нелепыми шутками героя Сины мы увидим не раньше «Супермена: Наследие». По словам Ганна, ему сперва нужно закончить работу над этим фильмом (а она пока еще даже не началась).

«Да, сразу после „Супермена“ я моментально займусь „Миротворцем“», — заявил Джеймс Ганн.

Сериал «Миротворец» — это спин-офф второй части «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, который посвящен персонажу Джона Сины с забавным костюмом и гипертрофированным чувством патриотизма. Картина очаровала зрителей шутками и иронией, в перерыве от которых создатели рассуждают на тему глобальных проблем человечества.

Первый сезон вышел в 2022 году. Последний эпизод сериала установил рекорд по просмотрам на HBO Max и значительно увеличил аудиторию шоу. К финалу количество просмотров выросло на 44% по сравнению с премьерой.

16 февраля 2022-го стало известно, что HBO Max продлил спин-офф фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» на второй сезон. «Спасибо Питеру Сафрану, Джону Сине, нашим невероятным актерам, членам съемочной группы и друзьям из HBO Max, но больше всего — всем вам за то, что смотрите!» — отметил Ганн.

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