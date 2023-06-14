Депутат Николаев назвал смену пола мифом и частью антисемейной идеологии Запада

Ссылаясь на родительское сообщество, парламентарий заявил, что все чаще молодые люди меняют пол при помощи операций. «Чем быстрее мы запретим такую смену пола, тем больше мы спасем жизней и судеб. Здесь очень важно понимать, что смена пола сама по себе — это миф! Можно поменять психику человека, внешность, поведение, но пол поменять нельзя — это то, что дано нам природой», — говорит Николаев.