Депутат Николаев назвал смену пола мифом и частью антисемейной идеологии Запада

Смена пола — это миф, считает зампред думского комитета по вопросам собственности, депутат от «Единой России» Николай Николаев. Своей позицией он поделился во время пресс-подхода перед рассмотрением в Госдуме законопроекта о запрете операций по смене пола.
Ссылаясь на родительское сообщество, парламентарий заявил, что все чаще молодые люди меняют пол при помощи операций. «Чем быстрее мы запретим такую смену пола, тем больше мы спасем жизней и судеб. Здесь очень важно понимать, что смена пола сама по себе — это миф! Можно поменять психику человека, внешность, поведение, но пол поменять нельзя — это то, что дано нам природой», — говорит Николаев.
По его словам, в России «действуют целые центры, которые убеждают молодых людей, что все их проблемы из‑за того, что они родились не в том теле». Николаев утверждает, что 80% трансперсон думают о самоубийстве, а 40% таких людей совершают попытки суицида.
Причины этой ситуации депутат видит, во-первых, в идеологии: «Все это трансгендерное движение, направленное на сокращение рождаемости, снижение количества людей, которые живут на нашей земле. И эта антисемейная идеология, которая продвигается западной цивилизацией».
Второй причиной он назвал деньги. Без ссылок на источники парламентарий заявил, что каждый трансгендерный человек за свою короткую жизнь (по словам депутата, такие люди живут 20–30 лет) приносит трансгендерной индустрии порядка 120–150 тыс. долларов.
Исследований, которые бы подтверждали негативное влияние гормональной терапии на продолжительность жизни трансперсон, не существует. Напротив, ученые приходят к выводу, что гормональная терапия не влияет на продолжительность жизни и стабильность психики. При этом смертность среди трансгендерных людей действительно выше. А вот к депрессиям и суициду их зачастую приводит дискриминация в обществе.
Законопроект о запрете смены пола внесли в Госдуму 30 мая. Он предполагает, что подобные операции можно будет делать лишь детям с врожденными физическими аномалиями формирования пола и по решению врачебной комиссии. Документ запрещает смену пола в документах без совершения операций. Его первое чтение намечено на 14 июня.