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Sigur Rós вернулись с первой песней за семь лет

Семён Гудошников
Сегодня в 18:53

Исландские ветераны построка Sigur Rós выпустили сингл «Blóðberg» — их первую музыку за семь лет.

Вместе с фронтменом Йоунси и басистом Георгом Хоульмом песню продюсировал Пол Корли, который сотрудничает с группой с момента ее образования в 1994 году. За оркестровые элементы отвечает London Contemporary Orchestra под управлением Роберта Эймса.

«Blóðberg» стал первым релизом группы, в записи которого принял участие мультиинструменталист Кьяртан Свейнссон, покинувший в коллектив в 2012 году.

Хронометраж медитативного трека — 10 минут. Он сопровождается клипом, который снял режиссер сериала «Чернобыль» Юхан Рэнк.

«Я чувствую себя настолько нигилистичным, насколько это возможно в отношении будущего. Мы бессильны перед собственной глупостью, — прокомментировал видео Рэнк. — Мелодия становится партитурой к жалким мыслям, придавая им красоту, на которую способна только музыка».

Последняя к текущему моменту полноформатная работа Sigur Rós «Kveikur» увидела свет в 2013 году. Затем были несколько синглов (например, «Óveður» и «Á») и музыкальная интерпретация исландской поэмы «Вороново заклинание Одина».

В марте 2023 года Sigur Rós анонсировали новый альбом, выход которого намечен на июнь.

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