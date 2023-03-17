«Исландцы снова используют проверенные приемы: торжественные гитарные перегрузы, электрические имитации громов и молний, небесный фальцет, драматические шорохи и позвякивания, общая атмосфера перманентного катарсиса. В голову неизбежно приходит неизбежный анекдот про неправильные елочные игрушки: сердце при прослушивании „Kveikur“ не то чтобы совсем не екает, но делает это скорее по старой памяти.

ㅤ

В принципе, понятно почему: Sigur Rós были всегда в большей степени очень талантливыми саунд-дизайнерами, чем собственно сочинителями песен, — но любые дизайнерские приемы, будучи повторенными многократно, превращаются в торговую марку, обливаться слезами над которой немного странно. В общем, ангел устал».