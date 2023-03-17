Исландская построк-группа Sigur Rós анонсировала выпуск первой с 2013 года пластинки, передает Stereogum.
Запись увидит свет в июне. Это единственная информация, которую коллектив сообщил об альбоме, — ни его название, ни точная дата релиза пока не называются. В июне музыканты отправятся в тур по Европе и Северной Америке — он стартует в Лондоне и завершится в Лос-Анджелесе.
Последняя к текущему моменту полноформатная работа Sigur Rós «Kveikur» увидела свет в 2013 году. Затем были несколько синглов (например, «Óveður» и «Á») и музыкальная интерпретация исландской поэмы «Вороново заклинание Одина».
«Исландцы снова используют проверенные приемы: торжественные гитарные перегрузы, электрические имитации громов и молний, небесный фальцет, драматические шорохи и позвякивания, общая атмосфера перманентного катарсиса. В голову неизбежно приходит неизбежный анекдот про неправильные елочные игрушки: сердце при прослушивании „Kveikur“ не то чтобы совсем не екает, но делает это скорее по старой памяти.
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В принципе, понятно почему: Sigur Rós были всегда в большей степени очень талантливыми саунд-дизайнерами, чем собственно сочинителями песен, — но любые дизайнерские приемы, будучи повторенными многократно, превращаются в торговую марку, обливаться слезами над которой немного странно. В общем, ангел устал».
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В принципе, понятно почему: Sigur Rós были всегда в большей степени очень талантливыми саунд-дизайнерами, чем собственно сочинителями песен, — но любые дизайнерские приемы, будучи повторенными многократно, превращаются в торговую марку, обливаться слезами над которой немного странно. В общем, ангел устал».