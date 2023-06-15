Сотрудник гипермаркета насмешил покупателей и весь тикток. Но начальство этого не оценило

В обязанности Лиама Гильди, работающего в австралийском филиале гипермаркета Kmart, входило объявление по громкой связи о скором закрытии магазина — моменте, когда необходимо поторопиться с покупками и пройти к кассам. Это рутинная задача: из раза в раз монотонно повторяешь в микрофон один и тот же текст. И в один из вечеров юноша решил выполнить свое обязательство более креативно. Он включил на телефоне «Весну» Антонио Вивальди и начал говорить поверх музыки: «Добрый вечер, покупатели! Поскольку сейчас 8.50 вечера, этот магазин закроется через 10 минут, — театрально продолжил он. — Как солнце садится за прекрасный горизонт, так и вы должны пройти к передней части магазина, чтобы завершить свои покупки».