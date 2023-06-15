Сотрудник гипермаркета насмешил покупателей и весь тикток. Но начальство этого не оценило

В обязанности Лиама Гильди, работающего в австралийском филиале гипермаркета Kmart, входило объявление по громкой связи о скором закрытии магазина — моменте, когда необходимо поторопиться с покупками и пройти к кассам. Это рутинная задача: из раза в раз монотонно повторяешь в микрофон один и тот же текст. И в один из вечеров юноша решил выполнить свое обязательство более креативно. Он включил на телефоне «Весну» Антонио Вивальди и начал говорить поверх музыки: «Добрый вечер, покупатели! Поскольку сейчас 8.50 вечера, этот магазин закроется через 10 минут, — театрально продолжил он. — Как солнце садится за прекрасный горизонт, так и вы должны пройти к передней части магазина, чтобы завершить свои покупки».
Тикток набрал более 10,9 млн просмотров. Комментаторы пришли в восторг: они утверждали, что подобные объявления в магазинах должны записываться именно так и что блогер заслуживает повышения за свою задумку. «Вы могли бы услышать, как я хихикаю в разделе товаров для дома», — написала одна из пользовательниц.
Когда ролик стал популярным, Гильди забеспокоился, что руководство узнает про этот вольный поступок, и он им не понравится. «Была мысль, что они воспользуются этим и сделают меня менеджером по социальным сетям или что‑то такое, но ожидал худшего и надеялся на лучшее», — вспоминает он. Спустя неделю его действительно вызвали на разговор: менеджеры заявили, что сотрудник нарушает правила магазина, а также политику компании в области социальных сетей. Ему вынесли предупреждение и попросили ограничить ответы на комментарии в тиктоке.
Эта реакция разочаровала Гильди, и вскоре он сам уволился. Юноша считает, что на шумихе вокруг ролика магазин мог заработать. Но ничего в этой истории он бы не поменял: «Я не жалею об этом, я сделал миллионы людей счастливыми», — уверяет бывший сотрудник Kmart.