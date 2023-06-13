В следующем году фестиваль Coachella пройдет в апреле

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Coachella в своем твиттере назвал основные даты 2024 года. Мероприятия пройдут в апреле.
Концерты пройдут с 12 по 14 апреля и с 19 по 21 апреля. Предварительная продажа билетов стартует 16 июня в 11.00 по тихоокеанскому времени (21.00 по Москве).
Местом масштабного ивента выбран Empire Polo Club в городе Индио, штат Калифорния. Учредитель мероприятия, как и прежде, компания Goldenvoice.
В 2023 году хедлайнерами Coachella были Bad Bunny, Blackpink, Фрэнк Оушен и Blink-182. Также выступали Gorillaz, Розалия, Бьорк, Charli XCX и другие. Лайнап следующего фестиваля будет опубликован позже.