Реклама
Новости

В следующем году фестиваль Coachella пройдет в апреле

Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

Один из крупнейших музыкальных фестивалей Coachella в своем твиттере назвал основные даты 2024 года. Мероприятия пройдут в апреле.

Концерты пройдут с 12 по 14 апреля и с 19 по 21 апреля. Предварительная продажа билетов стартует 16 июня в 11.00 по тихоокеанскому времени (21.00 по Москве).

Местом масштабного ивента выбран Empire Polo Club в городе Индио, штат Калифорния. Учредитель мероприятия, как и прежде, компания Goldenvoice.

В 2023 году хедлайнерами Coachella были Bad Bunny, Blackpink, Фрэнк Оушен и Blink-182. Также выступали Gorillaz, Розалия, Бьорк, Charli XCX и другие. Лайнап следующего фестиваля будет опубликован позже.

расскажите друзьям
люди
БьоркФрэнк Оушен
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»