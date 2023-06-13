«Собирается прочесть лекцию по технике безопасности»: кот нарушил правила, но насмешил весь тикток

Ролик набрал более 9,2 млн просмотров, и, несмотря на то что усатый явно нарушил технику безопасности, комментаторы поголовно влюблены в него. И пока одни в шутку предполагают, что кот охраняет пилотов в кабине экипажа, другие считают, что он собирается прочесть присутствующим лекцию по технике безопасности. А некоторые предполагают, что коту просто наскучило сидеть в переноске и он отправился на поиски угощений.