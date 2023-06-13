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«Собирается прочесть лекцию по технике безопасности»: кот нарушил правила, но насмешил весь тикток

Анна Красюк
Сегодня в 17:10

Во время недавнего рейса американской авиакомпании Delta произошло небольшое трогательное происшествие. На тиктоке, опубликованном в аккаунте @diet.bean, видно, как рыжий кот со шлейкой крадется к началу салона, а потом устраивается поудобнее, глядя на других пассажиров. Стюардесса за кадром просит присутствующих проверить свои сумки — «вдруг ваш питомец не там». «Этот одноглазый кот выбрался, и мне пришлось спасать его во время взлета», — гласит подпись к видео.

Представители Delta подтвердили, что ролик снят во время рейса их компании. «Веселье нашего четвероногого друга было недолгим, и теперь он знает, что даже самые классные коты должны оставаться в переноске, спрятанной под сиденьем перед их владельцем», — добавили там.

Ролик набрал более 9,2 млн просмотров, и, несмотря на то что усатый явно нарушил технику безопасности, комментаторы поголовно влюблены в него. И пока одни в шутку предполагают, что кот охраняет пилотов в кабине экипажа, другие считают, что он собирается прочесть присутствующим лекцию по технике безопасности. А некоторые предполагают, что коту просто наскучило сидеть в переноске и он отправился на поиски угощений.

Многие зрители считают, что на видео кот по кличке Фред: полтора года назад в соцсети появился ролик, в котором хозяева похожего рыжего одноглазого кота поделились историей его усыновления.

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Delta Air Lines
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