Третий мультфильм о Майлсе Моралесе станет последним

Создатели мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер рассказали в интервью Entertainment Tonight, что история Майлса Моралеса завершится трилогией.
По словам авторов, трилогия даст возможность создать «прочные дуги характеров персонажей». Новость о трилогии появилась вскоре после того, как стало известно, что Sony выпустит полнометражный фильм о Майлсе Моралесе.
«Человек-паук: Через вселенные-3» увидит свет 29 марта 2024 года. Sony начала разрабатывать «Паутину вселенных» еще до премьеры первого фильма в 2018 году и со временем решила разделить ее на две ленты, о чем было объявлено в декабре 2021 года. Название третьего фильма стало известно в апреле 2022-го.
Релиз «Паутины вселенных» в мире состоялся 31 мая. Сейчас средняя оценка картины на Metacritic составляет 88 баллов из 100, на Rotten Tomatoes — 96% из 100, а на «Кинопоиске» — 8,8 из 10.