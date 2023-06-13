Третий мультфильм о Майлсе Моралесе станет последним

«Человек-паук: Через вселенные-3» увидит свет 29 марта 2024 года. Sony начала разрабатывать «Паутину вселенных» еще до премьеры первого фильма в 2018 году и со временем решила разделить ее на две ленты, о чем было объявлено в декабре 2021 года. Название третьего фильма стало известно в апреле 2022-го.