Реклама
Новости

Sony выпустит полнометражный фильм о Человеке-пауке Майлзе Моралесе

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:54

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment разработает полнометражный фильм о Человеке-пауке Майлзе Моралесе. Об этом продюсер Эми Паскаль рассказала на премьере мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных», написал Variety.

Паскаль заявила, что в работе у студии находятся два проекта, связанные с Человеком-пауком. Помимо картины о Майлзе Моралесе, кинематографисты намерены выпустить мультфильм о Женщине-пауке.

Представители компании не раскрыли, когда эти проекта выйдут на экраны. Продюсер Ави Арад отметил, что анимационная лента будет представлена «раньше, чем вы ожидаете».

Кроме того, студия разрабатывает четвертую часть кинофраншизы о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. Процесс подготовки к съемкам приостановился из‑за забастовки сценаристов, признались продюсеры.

«Никто не работает во время забастовки. Мы все поддерживаем сценаристов, и, когда бы они ни были готовы, мы начнем», — сказала Паскаль.

Ранее в СМИ появлялась информация, что компания Amazon также работает над проектами о Человеке-пауке. Она планирует выпустить сериал о нуарной версии героя, а также еще один о девушке-супергерое по прозвищу Шелк.

расскажите друзьям
теги
Amazon
люди
Эми ПаскальТом Холланд
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»