Sony выпустит полнометражный фильм о Человеке-пауке Майлзе Моралесе

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment разработает полнометражный фильм о Человеке-пауке Майлзе Моралесе. Об этом продюсер Эми Паскаль рассказала на премьере мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных», написал Variety.
Паскаль заявила, что в работе у студии находятся два проекта, связанные с Человеком-пауком. Помимо картины о Майлзе Моралесе, кинематографисты намерены выпустить мультфильм о Женщине-пауке.
Представители компании не раскрыли, когда эти проекта выйдут на экраны. Продюсер Ави Арад отметил, что анимационная лента будет представлена «раньше, чем вы ожидаете».
Кроме того, студия разрабатывает четвертую часть кинофраншизы о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. Процесс подготовки к съемкам приостановился из‑за забастовки сценаристов, признались продюсеры.
«Никто не работает во время забастовки. Мы все поддерживаем сценаристов, и, когда бы они ни были готовы, мы начнем», — сказала Паскаль.
Ранее в СМИ появлялась информация, что компания Amazon также работает над проектами о Человеке-пауке. Она планирует выпустить сериал о нуарной версии героя, а также еще один о девушке-супергерое по прозвищу Шелк.