«Веном 3» выйдет в октябре 2024

Актриса Джуно Темпл, которая присоединилась к касту третьего фильма, на мероприятии FYC Fest рассказала журналистам, что она еще не приступила к съемкам. Однако актриса планирует начать работу «очень-очень скоро» и «очень этому рада».
Известно, что режиссером картины про инопланетного симбиота станет Келли Марсел, бывшая исполнительным продюсером и сценаристом прошлых двух фильмов. Также к своей роли вернется Том Харди.
Про актерский состав известно, что кроме Джуно Темпл на экране появится Чиветел Эджиофор («12 лет рабства», «Доктор Стрэндж»). Информация о сюжете пока держится в секрете.
«Веном» принадлежит к киновселенной Sony. Сейчас студия разрабатывает кинокомиксы про Крейвена-охотника (ожидается 6 октября 2023 года), Мадам Паутину (должен выйти в прокат 16 февраля 2024 года) и Эль Муэрто (был запланирован на 12 января 2024 года). Также известно, что кинокомпания запустила в производство картину о Человеке-пауке Майлзе Моралесе.