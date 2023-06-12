«Веном 3» выйдет в октябре 2024

«Веном» принадлежит к киновселенной Sony. Сейчас студия разрабатывает кинокомиксы про Крейвена-охотника (ожидается 6 октября 2023 года), Мадам Паутину (должен выйти в прокат 16 февраля 2024 года) и Эль Муэрто (был запланирован на 12 января 2024 года). Также известно, что кинокомпания запустила в производство картину о Человеке-пауке Майлзе Моралесе.