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Умер Сильвио Берлускони. Ему было 86 лет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:43

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни, сообщает Corriere della Sera. Ранее у него диагностировали лейкоз, он проходил курс химиотерапии.

Берлускони скончался в больнице «Сан-Рафаэле» в Милане. Там он находился 45 дней из‑за пневмонии и лейкоза. Несколько недель назад его выписали. Семья экс-премьера говорила, что в его состоянии есть улучшения, а коллеги надеялись, что после лечения политик вернется к руководству партией «Вперед, Италия».

Берлускони основал «Вперед, Италия» в 1994 году, в том же году выиграл парламентские выборы и стал премьер-министром. Эту должность он занимал еще три раза — в 2001, 2005 и 2008 годах, а в 2011-м ушел в отставку.

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Сильвио Берлускони
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