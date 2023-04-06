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У Сильвио Берлускони диагностировали лейкоз. Политик находится в реанимации

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:51

Итальянского политика Сильвио Берлускони госпитализировали с легочной инфекцией, которая появилась у него на фоне диагностированного хронического миеломоноцитарного лейкоза. Об этом сообщил ТАСС.

По словам личного врача экс-премьера Альберто Дзангрилло, Берлускони страдает от злокачественного заболевания крови уже некоторое время. В данный момент он находится в реанимации миланской клиники Сан-Раффаэле.

Медики оценивают состояние Берлускони как стабильное. Дзангрилло также отметил, что у политика не наблюдают развивающихся признаков острого лейкоза.

Тем не менее, по информации Corriere della Sera, Берлускони госпитализировали с болями и пневмонией, которые стали осложнениями лейкоза. Проблемы со здоровьем преследовали политика на протяжении последних нескольких лет.

86-летнему Берлускони, согласно сообщениям СМИ, предстоит завершить курс химиотерапии. Семья экс-премьера утверждает, что в его состоянии уже есть улучшения. Коллеги же рассчитывают, что после лечения политик вернется к руководству партией Forza Italia.

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Сильвио БерлускониАльберто Дзангрилло
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