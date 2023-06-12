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Полиция в Китае задержала Лионеля Месси на два часа

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:50

В Китае полиция задержала аргентинского футболиста Лионеля Месси прямо в аэропорту. Сообщается, что это было связано с проблемами с документами.

Месси прибыл в Пекин на товарищеский матч с Австралией. Выяснилось, что для посещения КНР ему нужна виза, а у футболиста ее не было. Он имеет аргентинский и испанские паспорта, именно со вторым он и приехал в страну.

Граждане Испании не могут приехать в КНР без визы, зато могут на Тайвань. Tribuna пишет, Месси решил, что Тайвань — это часть Китая, и поэтому заранее не оформил визу. В итоге футболист был задержан на два часа, а потом ему выдали срочную визу.

В начале июня стало известно, что Месси уйдет из французского клуба «Пари Сен-Жермен» в американский «Интер Майами». Играя за «ПСЖ» во французском чемпионате, Месси провел 57 матчей, забив 22 гола и отдав 30 результативных передач.

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Лионель Месси
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