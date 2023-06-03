«ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси

«После двух сезонов во французской столице приключение Лионеля Месси в „ПСЖ“ подойдет к концу. Клуб желает Лео еще больших успехов в его дальнейшей карьере. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю „Золотого мяча“, который также выиграл два чемпионских титула с „ПСЖ“», — говорится в сообщении «ПСЖ».