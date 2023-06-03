«ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси

Футболист Лионель Месси уйдет из французского клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») по окончанию нынешнего сезона, сообщается на сайте клуба. Куда спортсмен отправится дальше, неизвестно.
«После двух сезонов во французской столице приключение Лионеля Месси в „ПСЖ“ подойдет к концу. Клуб желает Лео еще больших успехов в его дальнейшей карьере. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю „Золотого мяча“, который также выиграл два чемпионских титула с „ПСЖ“», — говорится в сообщении «ПСЖ».
Месси сыграл в составе «ПСЖ» 57 матчей, сделал 30 результативные передачи и забил 2 гола. Последний матч в составе клуба он провел 3 июня.
В начале мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси решил не продлевать контракт с командой. По словам Романо, игрок недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и нестабильным развитием клуба. После появления слухов об уходе фанаты «ПСЖ» устроили митинг.