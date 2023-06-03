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«ПСЖ» объявил об уходе Лионеля Месси

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:20

Футболист Лионель Месси уйдет из французского клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») по окончанию нынешнего сезона, сообщается на сайте клуба. Куда спортсмен отправится дальше, неизвестно.

«После двух сезонов во французской столице приключение Лионеля Месси в „ПСЖ“ подойдет к концу. Клуб желает Лео еще больших успехов в его дальнейшей карьере. Клуб хотел бы выразить свою искреннюю благодарность семикратному обладателю „Золотого мяча“, который также выиграл два чемпионских титула с „ПСЖ“», — говорится в сообщении «ПСЖ».

Месси сыграл в составе «ПСЖ» 57 матчей, сделал 30 результативные передачи и забил 2 гола. Последний матч в составе клуба он провел 3 июня.

В начале мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Месси решил не продлевать контракт с командой. По словам Романо, игрок недоволен вылетом «ПСЖ» из Лиги чемпионов и нестабильным развитием клуба. После появления слухов об уходе фанаты «ПСЖ» устроили митинг.

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Лионель МессиФабрицио Романо
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