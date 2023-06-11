ООН: из‑за разрушения Каховской ГЭС без питьевой воды могут остаться 700 тыс. человек

700 тыс. жителей Украины могут потерять доступ к питьевой воде из‑за разрушения Каховской ГЭС, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Associated Press.
Также он считает, что разрушение ГЭС приведет к снижению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и уменьшению количества пищи для миллионов нуждающихся
«Это разрастающаяся проблема. Сейчас мы лишь начинаем представлять последствия этих действий», — сказал Гриффитс.
По его словам, ООН работает в основном с украинскими организациями помощи и смогла помочь 30 тыс. жителей в зоне наводнения под контролем украинских властей. В то же время, как говорит замгенсека, Россия пока не предоставила ООН доступ к контролируемым ею районам для оказания помощи жертвам наводнений, но он уже встречался с послом России Василием Небензей для обсуждения этого вопроса. «Мы постоянно предоставляем подробную информацию, чтобы Москва могла принять положительное решение по этому вопросу», — выразил надежду Гриффитс.
Чрезвычайные меры необходимы для спасения жизней, считает представитель ООН, «но за этим стоит огромная надвигающаяся проблема нехватки надлежащей питьевой воды для 700 000 человек» как на украинском, так и на российском берегах реки.
Гриффитс добавил, что затоплены важные сельскохозяйственные угодья и назревает проблема обеспечения охлаждающей водой Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, которая снабжалась из плотины.
Кроме того, замгенсека отметил, что вода также хлынула на территории, где были заложены мины, «и мы будем наблюдать, как эти мины всплывают в местах, где люди их не ожидают», угрожая взрослым и особенно детям.
«Таким образом, это каскад проблем, начиная с того, чтобы позволить людям выжить сегодня, а затем дать им какие‑то перспективы на завтра», — подчеркнул он.
По его мнению, «почти неизбежно», что ООН выступит со специальным обращением о выделении дополнительных средств на помощь Украине, чтобы справиться с «совершенно новыми масштабами» последствий прорыва плотины. Но он хочет подождать несколько недель, чтобы увидеть экономические, медицинские и экологические последствия, прежде чем объявлять о сборе средств.
Каховская ГЭС разрушилась 6 июня. Затоплены оказались населенные пункты по обе стороны Днепра, в том числе Херсон и Новая Каховка. Москва и Киев обвиняют друг друга в случившемся.