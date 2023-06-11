ООН: из‑за разрушения Каховской ГЭС без питьевой воды могут остаться 700 тыс. человек

По его словам, ООН работает в основном с украинскими организациями помощи и смогла помочь 30 тыс. жителей в зоне наводнения под контролем украинских властей. В то же время, как говорит замгенсека, Россия пока не предоставила ООН доступ к контролируемым ею районам для оказания помощи жертвам наводнений, но он уже встречался с послом России Василием Небензей для обсуждения этого вопроса. «Мы постоянно предоставляем подробную информацию, чтобы Москва могла принять положительное решение по этому вопросу», — выразил надежду Гриффитс.